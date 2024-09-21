Жена Карпина: второе место в РПЛ будет успехом для «Спартака»

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, считает, что для «Спартака» будет успехом занять второе место в РПЛ.
– Какое место мы должны подразумевать под успехом для «Спартака»?
– Второе.
– Почему не первое?
– Потому что первое у нас не разыгрывается особо, — сказала жена Карпина в новом выпуске шоу «Карты, деньги, два мяча» на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
На протяжении шести предыдущих сезонов первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги неизменно доставалось петербургскому «Зениту».
Напомним, московский «Спартак» за восемь туров в чемпионате России по футболу записал на свой счёт 15 очков. Подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице.