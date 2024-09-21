Медведев: слова Амарала о Глушенкове? Упустили классного футболиста, теперь оправдываются

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала, ранее заявившего, что красно-белые приняли решение не осуществлять трансфер нападающего Максима Глушенкова из-за его личных качеств. Минувшим летом 25-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из «Локомотива».

«Вы рассказываете какие-то спартаковские ужасы. У нас и в раздевалке, и на поле, и в столовке обстановка командная. Если они хотят оправдать себя, что просмотрели такого классного футболиста, то пусть ищут себе оправдания», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Глушенков являлся футболистом «Спартака» с 2019 по 2022 год. За этот период он принял участие в 11 матчах за взрослую команду красно-белых, в которых не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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