Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Николсон: РПЛ входит в шестёрку лучших лиг Европы

Игрок «Спартака» Николсон: РПЛ входит в шестёрку лучших лиг Европы
Комментарии

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон оценил уровень Российской Премьер-Лиги. По мнению форварда сборной Ямайки, РПЛ входит в топ-6 европейских чемпионатов.

«По моему мнению, РПЛ входит в шестёрку лучших лиг Европы. В России играют легионеры высокого уровня, и все команды оказывают высокий уровень сопротивления», — приводит слова Николсона «РБ Спорт».

19 сентября Николсон отметился голом за «Спартак» в ворота «Крыльев Советов». Матч Кубка России завершился в пользу красно-белых со счётом 4:1.

Напомним, московский «Спартак» за восемь туров в чемпионате России по футболу записал на свой счёт 15 очков. Подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Станкович — от слова танк. «Спартак» обыграет «Динамо» в дерби
Станкович — от слова танк. «Спартак» обыграет «Динамо» в дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android