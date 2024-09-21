Игрок «Спартака» Николсон: РПЛ входит в шестёрку лучших лиг Европы

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон оценил уровень Российской Премьер-Лиги. По мнению форварда сборной Ямайки, РПЛ входит в топ-6 европейских чемпионатов.

«По моему мнению, РПЛ входит в шестёрку лучших лиг Европы. В России играют легионеры высокого уровня, и все команды оказывают высокий уровень сопротивления», — приводит слова Николсона «РБ Спорт».

19 сентября Николсон отметился голом за «Спартак» в ворота «Крыльев Советов». Матч Кубка России завершился в пользу красно-белых со счётом 4:1.

Напомним, московский «Спартак» за восемь туров в чемпионате России по футболу записал на свой счёт 15 очков. Подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице.