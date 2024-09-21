Мостовой: главное, чтобы Абаскаль после увольнения из «Гранады» не позвонил в «Спартак»

Бывший атакующий полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался относительно увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Гранады».

«За что? Почему убрали Абаскаля? На примере «Спартака» нельзя так было делать «Гранаде»! Должны были дать как минимум два года, как в «Спартаке». Зачем же так спешить? Таким пустышкам надо давать время. Главное, чтобы он теперь в «Спартак» не позвонил (смеётся). Наверное, в руководстве «Гранады» больше футбольных людей — сразу раскусили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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