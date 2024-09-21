Гвардиола выразил сочувствие Эдегору в связи с травмой футболиста

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об атакующем полузащитнике «Арсенала» Мартине Эдегоре, который не сможет принять участие в очном матче команд в 5-м туре чемпионата Англии (22 сентября) из-за полученного ранее повреждения.

«Мне очень жаль его. Я всегда любил играть с командами, обладающими их сильнейшим составом. Разумеется, он важный футболист. Также Эдегор — капитан «Арсенала». Все знают, насколько он ценный и исключительный игрок», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

В нынешнем сезоне Эдегор принял участие в трёх матчах АПЛ, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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