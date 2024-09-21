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Кейн получает почти в два раза меньше, чем самый высокооплачиваемый английский футболист

Кейн получает почти в два раза меньше, чем самый высокооплачиваемый английский футболист
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Нападающий «Аль-Ахли» Айван Тони получает в саудовской команде £ 400 тыс. в неделю после вычета налогов. Это делает его самым высокооплачиваемым английским футболистом в мире. Об этом сообщает Capology.

На втором месте расположился форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн (£ 217 тыс.), на третьем — Джек Грилиш («Манчестер Сити», £ 165 тыс.). В пятёрку также входят Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», £ 165 тыс.) и Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, £ 164 тыс.).

28-летний Тони стал игроком «Аль-Ахли» летом 2024 года. Согласно данным Transferkmarkt, клуб из Саудовской Аравии заплатил за футболиста «Брентфорду» € 42 млн.

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