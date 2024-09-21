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Роман Широков предположил, кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Роман Широков предположил, кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство
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Бывший футболист сборной России Роман Широков предположил, кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Когда время есть, смотрю игры чемпионата России. Думаю, «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне. Но пока трудно прогнозировать, потому что сыграли только восемь матчей. В прошлом году после 29-го тура ещё непонятно было, кто возьмёт золотые медали.

Кто будет стабильно очки набирать, тот и составит конкуренцию «Зениту». Есть четыре-пять команд у нас, которые способны это сделать, — «Динамо», «Краснодар», «Спартак», наверное, в какой-то мере ЦСКА. В «Локомотив» я верю в меньшей степени. Да, там зажигает Батраков, он молодец. Дай бог, чтобы дальше так играл. Но всё равно я бы поставил не на «Локо», а на вышеназванные команды», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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