Пиоли после назначения в «Аль-Наср» возвёл Роналду над Месси

Главный тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли считает, что нападающий команды Криштиану Роналду превосходит форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Думаю, что Роналду превосходит Месси, потому что забил больше голов, чем сыграл матчей», — приводит слова Пиоли AS.

Примечательно, что в декабре 2022 года итальянский специалист говорил, что «в футболе есть три легенды — Пеле, Марадона и Месси. Но все они из разных эпох».

58-летний Пиоли стал главным тренером саудовского клуба 18 сентября, подписав контракт на три года. Ранее специалист практически пять лет отработал в «Милане», который покинул в мае 2024 года.