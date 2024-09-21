Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пиоли после назначения в «Аль-Наср» возвёл Роналду над Месси

Пиоли после назначения в «Аль-Наср» возвёл Роналду над Месси
Комментарии

Главный тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли считает, что нападающий команды Криштиану Роналду превосходит форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Думаю, что Роналду превосходит Месси, потому что забил больше голов, чем сыграл матчей», — приводит слова Пиоли AS.

Примечательно, что в декабре 2022 года итальянский специалист говорил, что «в футболе есть три легенды — Пеле, Марадона и Месси. Но все они из разных эпох».

58-летний Пиоли стал главным тренером саудовского клуба 18 сентября, подписав контракт на три года. Ранее специалист практически пять лет отработал в «Милане», который покинул в мае 2024 года.

Материалы по теме
Пиоли: в футболе три легенды — Пеле, Марадона и Месси. Но все они из разных эпох
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android