Мостовой: «Рубин» — неуступчивая команда, но небольшое преимущество отдам ЦСКА

Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 9-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» встретится с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 21 сентября.

«ЦСКА обыграл «Краснодар», но это было в Кубке России. Когда смотришь на таблицу Кубка России, понимаешь, что «Краснодару» там уже ничего не надо. Всё равно отдам небольшое преимущество ЦСКА, потому что у них более мастеровитые игроки. «Рубин» — неуступчивая команда, могут выдать несколько неплохих результатов по игре, но потом произойдёт провальчик», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Самые титулованные футбольные клубы России: