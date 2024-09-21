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Мостовой: «Рубин» — неуступчивая команда, но небольшое преимущество отдам ЦСКА

Мостовой: «Рубин» — неуступчивая команда, но небольшое преимущество отдам ЦСКА
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Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 9-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» встретится с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 21 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
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«ЦСКА обыграл «Краснодар», но это было в Кубке России. Когда смотришь на таблицу Кубка России, понимаешь, что «Краснодару» там уже ничего не надо. Всё равно отдам небольшое преимущество ЦСКА, потому что у них более мастеровитые игроки. «Рубин» — неуступчивая команда, могут выдать несколько неплохих результатов по игре, но потом произойдёт провальчик», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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