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Роналду объяснил, почему для него было важно создать собственный YouTube-канал

Роналду объяснил, почему для него было важно создать собственный YouTube-канал
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39-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о причинах запуска личного YouTube-канала.

«Идея о создании канала была у меня давно, но именно в прошлом году я почувствовал необходимость запустить его. Тогда была сформирована команда, отвечающая за продумывание стратегии и наполнение.

YouTube позволяет мне охватить миллионы поклонников, которые есть у меня по всему миру. Канал даёт мне возможность установить связь с самыми молодыми людьми из любой точки планеты. Думаю, что я в долгу перед всеми этими людьми, которые сопровождали и поддерживали меня на протяжении всего моего путешествия.

Также хочу показывать свои тренировки, предпочтения, поговорить с друзьями не только из футбольного мира, но и за его пределами. Хочу делиться многими моментами, происходящими вне поля», — приводит слова Роналду Marca.

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