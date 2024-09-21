Зырянов: Соболев должен доказывать, что он достоин быть в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал переход в петербургский клуб нападающего Александра Соболева.

— Как оцените переход Соболева в «Зенит»?

— Это уже свершившийся факт. Он игрок «Зенита». Он должен доказывать, что достоин быть в петербургском клубе.

— Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева...

— Это естественно. Все футболисты, которые приходят в «Зенит» из «Спартака», подвергаются обструкции со стороны болельщиков.

— Что Соболеву нужно сделать, чтобы болельщики его приняли?

— Я не могу думать за Соболева. Ему нужно стараться играть, чтобы в него поверили и стали ему аплодировать, — приводит слова Зырянова «Спорт день за днем».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.