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Зырянов: Соболев должен доказывать, что он достоин быть в «Зените»

Зырянов: Соболев должен доказывать, что он достоин быть в «Зените»
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Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал переход в петербургский клуб нападающего Александра Соболева.

— Как оцените переход Соболева в «Зенит»?
— Это уже свершившийся факт. Он игрок «Зенита». Он должен доказывать, что достоин быть в петербургском клубе.

— Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева...
— Это естественно. Все футболисты, которые приходят в «Зенит» из «Спартака», подвергаются обструкции со стороны болельщиков.

— Что Соболеву нужно сделать, чтобы болельщики его приняли?
— Я не могу думать за Соболева. Ему нужно стараться играть, чтобы в него поверили и стали ему аплодировать, — приводит слова Зырянова «Спорт день за днем».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

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