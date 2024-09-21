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«Родина» совершила камбэк и обыграла «Тюмень» в матче 11-го тура Первой лиги

«Родина» совершила камбэк и обыграла «Тюмень» в матче 11-го тура Первой лиги
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Завершился матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «Родина» из Москвы. Игра проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. В качестве главного арбитра выступил Олег Соколов. Матч закончился победой «Родины» со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 11:30 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Кулишев – 22'     1:1 Рейна – 49'     1:2 Концевой – 74'    

На 22-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник хозяев Артём Кулишев, реализовав 11-метровый удар. На 49-й минуте нападающий «Родины» Йорди Рейна восстановил равенство. На 74-й минуте нападающий московской команды Артём Концевой забил гол, ставший победным для неё.

«Родина» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Тюмень» заработала пять очков и располагается на 18-й строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 22 очка за 10 игр.

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