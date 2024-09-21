Мостовой: «Акрон» выиграл два матча подряд — «Краснодар» может попасться под них
Поделиться
Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 9-го тура чемпионата России, в котором «Акрон» встретится с «Краснодаром». Игра состоится сегодня, 21 сентября.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
1-й тайм
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27' 0:2 Сперцян – 29'
«Краснодар» будет фаворитом в матче с «Акроном», потому что по всем показателям он выше. Если «Краснодар» будет собран, они должны забирать очки. Просто сравните состав «Акрона» и «Краснодара». С другой стороны, «Акрон» выиграл два матча подряд — «Краснодар» может и попасться под них, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 21 сентября 2024
-
14:42
-
14:42
-
14:40
-
14:32
-
14:29
-
14:21
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:51
-
13:46
-
13:43
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
13:02
-
13:00
-
12:50
-
12:50
-
12:49
-
12:39
-
12:34
-
12:27
-
12:27
-
12:16
-
12:15
-
12:00
-
12:00
-
11:58