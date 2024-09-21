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Мостовой: «Акрон» выиграл два матча подряд — «Краснодар» может попасться под них

Мостовой: «Акрон» выиграл два матча подряд — «Краснодар» может попасться под них
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Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 9-го тура чемпионата России, в котором «Акрон» встретится с «Краснодаром». Игра состоится сегодня, 21 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
1-й тайм
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27'     0:2 Сперцян – 29'    

«Краснодар» будет фаворитом в матче с «Акроном», потому что по всем показателям он выше. Если «Краснодар» будет собран, они должны забирать очки. Просто сравните состав «Акрона» и «Краснодара». С другой стороны, «Акрон» выиграл два матча подряд — «Краснодар» может и попасться под них, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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