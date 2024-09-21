Экс-владелец «Фулхэма» обвиняется в насилии над девушками

Бывший владелец английского «Фулхэма» Мохамед Аль-Файед, ушедший из жизни в 2023 году, обвиняется в сексуальном насилии как минимум над пятью девушками. Об этом информирует ESPN.

На текущей неделе был выпущен документальный фильм, в котором сообщалось, что, помимо изнасилований пяти девушек, экс-владелец «Фулхэма» также обвиняется в совершении десятков других актов агрессии, и некоторые из них происходили в том числе на территории одного из крупнейших мировых универмагов, который принадлежал Аль-Файеду с 1985 по 2010 год.

Египетский предприниматель владел «Фулхэмом» с 1997 по 2013 год. «Дачники» заявили, что проводят процесс выяснения, пострадал ли кто-либо в клубе от действий Аль-Файеда.

Полиция Лондона заявила, что была осведомлена об обвинениях предпринимателя, в связи с чем в 2008 году допрашивала его. Однако на тот момент прокуратура не смогла дать ход этому делу.

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