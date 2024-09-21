Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ткачук: не думаю, что Соболева надломит хейт болельщиков «Зенита»

Ткачук: не думаю, что Соболева надломит хейт болельщиков «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук рассказал, каким ему запомнился нападающий «Зенита» Александр Соболев, когда они вместе играли за «Крылья Советов».

— Вы успели поиграть с Александром Соболевым в «Крыльях Советов». Не сломается он от хейта петербургских болельщиков?
— Он — парень с характером. Не думаю, что его что-то надломит. Понятно, что первое время ему надо перетерпеть, но со временем всё устаканится. Тем более если он будет показывать хороший результат в «Зените», я уверен, что всё будет хорошо. Любовь болельщиков придёт.

— Соболев действительно такой обидчивый, каким кажется?
— Не думаю. По какому признаку вы это решили?

— Например, он обиделся на московских журналистов за какие-то высказывания и перестал с ними общаться.
— Может быть, его зацепил кто-то.

— Но в команде его обидчивость не проявлялась?
— Нет. Соболев — по-футбольному наглый парень. Не обидчивый, — приводит слова Ткачука «РБ Спорт».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

Материалы по теме
5 самых дорогих игроков РПЛ. Из «Зенита» сразу трое!
Истории
5 самых дорогих игроков РПЛ. Из «Зенита» сразу трое!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android