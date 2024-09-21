Ткачук: не думаю, что Соболева надломит хейт болельщиков «Зенита»

Полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук рассказал, каким ему запомнился нападающий «Зенита» Александр Соболев, когда они вместе играли за «Крылья Советов».

— Вы успели поиграть с Александром Соболевым в «Крыльях Советов». Не сломается он от хейта петербургских болельщиков?

— Он — парень с характером. Не думаю, что его что-то надломит. Понятно, что первое время ему надо перетерпеть, но со временем всё устаканится. Тем более если он будет показывать хороший результат в «Зените», я уверен, что всё будет хорошо. Любовь болельщиков придёт.

— Соболев действительно такой обидчивый, каким кажется?

— Не думаю. По какому признаку вы это решили?

— Например, он обиделся на московских журналистов за какие-то высказывания и перестал с ними общаться.

— Может быть, его зацепил кто-то.

— Но в команде его обидчивость не проявлялась?

— Нет. Соболев — по-футбольному наглый парень. Не обидчивый, — приводит слова Ткачука «РБ Спорт».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.