Ткачук: не думаю, что Соболева надломит хейт болельщиков «Зенита»

Полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук рассказал, каким ему запомнился нападающий «Зенита» Александр Соболев, когда они вместе играли за «Крылья Советов».
— Вы успели поиграть с Александром Соболевым в «Крыльях Советов». Не сломается он от хейта петербургских болельщиков?
— Он — парень с характером. Не думаю, что его что-то надломит. Понятно, что первое время ему надо перетерпеть, но со временем всё устаканится. Тем более если он будет показывать хороший результат в «Зените», я уверен, что всё будет хорошо. Любовь болельщиков придёт.
— Соболев действительно такой обидчивый, каким кажется?
— Не думаю. По какому признаку вы это решили?
— Например, он обиделся на московских журналистов за какие-то высказывания и перестал с ними общаться.
— Может быть, его зацепил кто-то.
— Но в команде его обидчивость не проявлялась?
— Нет. Соболев — по-футбольному наглый парень. Не обидчивый, — приводит слова Ткачука «РБ Спорт».
Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.