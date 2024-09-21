«Ливерпуль» — «Борнмут»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Тони Харрингтон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала девять очков за четыре матча. «Борнмут» заработал пять очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого 12 очков за четыре игры.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: