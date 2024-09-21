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«Ливерпуль» — «Борнмут»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00 мск

«Ливерпуль» — «Борнмут»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Тони Харрингтон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала девять очков за четыре матча. «Борнмут» заработал пять очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого 12 очков за четыре игры.

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