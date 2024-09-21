Адвокаты Квинси Промеса требуют дополнительного расследования дела

Софи Хоф, адвокат Квинси Промеса, сообщила, что представители футболиста запросили дополнительное расследование и подали апелляцию на рассмотрение двух деталей в деле.

«Мы сделали запросы о дополнительных расследованиях. Хотим допросить некоторых свидетелей. Мы также хотим получить дополнительную информацию о мессенджере SkyECC, где обсуждалась тема наркотиков. Прокуратура утверждает, что Промес является одним из участников беседы, тогда как сам Промес отрицает это», — приводит слова Хоф ТАСС.

Ранее стало известно, что нидерландский футболист ожидает, что суд полностью снимет с него все обвинения.

Напомним, Промес признан виновным по двум делам – нападение с ножом на двоюродного брата и перевоз наркотиков.