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Зоран Тошич: возможно, Николич сможет убедить Пьянича перейти в ЦСКА

Зоран Тошич: возможно, Николич сможет убедить Пьянича перейти в ЦСКА
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Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника Миралема Пьянича в стан армейцев.

«Пьянич всё ещё свободный агент. Это опытный игрок, который может помочь команде. Понятно, что в нынешней ситуации пригласить его будет тяжело. Но, возможно, Марко Николич сумеет его убедить. Подписание такого игрока всегда сложная история. Возможно, это вообще спекуляции. Мне сложно сказать», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Ранее в СМИ появлялась информация, что боснийский полузащитник Миралем Пьянич может стать игроком московского ЦСКА.

Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ.

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