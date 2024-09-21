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Таранов: ЦСКА сейчас нестабилен, поэтому «Рубин» может создать проблемы

Таранов: ЦСКА сейчас нестабилен, поэтому «Рубин» может создать проблемы
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Бывший игрок ЦСКА Иван Таранов высказался о предстоящем матче армейцев с «Рубином».

«ЦСКА сейчас нестабилен, поэтому «Рубин» может создать проблемы. ЦСКА нужно более качественно и серьёзно подходить к матчам. Как уже стало известно, армейцы не ставят перед собой задачу первого места. Тягаться с «Зенитом» в этом сезоне будет сложно всем. Но нужно ставить максимальные задачи — хотя бы зайти в тройку. Для этого нужна стабильность», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

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