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Мор: на Дзюбу в «Акроне» возложены функции играющего тренера, как на Роналду в сборной

Мор: на Дзюбу в «Акроне» возложены функции играющего тренера, как на Роналду в сборной
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Футбольный эксперт Эдуард Мор в эфире сравнил функции нападающего Артёма Дзюбы в «Акроне» с функциями Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Есть пример Криштиану Роналду в сборной Португалии, сейчас нечто похожее выстраивается в «Акроне». Главный тренер Заур Тедеев полностью доверяет Дзюбе, он и не скрывает, что на игрока возложены функции практически играющего тренера. То, что Дзюба умеет настраивать и подсказывать, это мы все знаем. Пока он оправдывает ожидания и на поле», — сказал Мор в эфире «Матч Премьер».

За свою карьеру российский нападающий принял участие в 423 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 160 голами. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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