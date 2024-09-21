Мор: на Дзюбу в «Акроне» возложены функции играющего тренера, как на Роналду в сборной

Футбольный эксперт Эдуард Мор в эфире сравнил функции нападающего Артёма Дзюбы в «Акроне» с функциями Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Есть пример Криштиану Роналду в сборной Португалии, сейчас нечто похожее выстраивается в «Акроне». Главный тренер Заур Тедеев полностью доверяет Дзюбе, он и не скрывает, что на игрока возложены функции практически играющего тренера. То, что Дзюба умеет настраивать и подсказывать, это мы все знаем. Пока он оправдывает ожидания и на поле», — сказал Мор в эфире «Матч Премьер».

За свою карьеру российский нападающий принял участие в 423 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 160 голами. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.