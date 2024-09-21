Дзагоев: даже с этим составом ЦСКА обязан быть наверху турнирной таблицы

Бывший атакующий полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о трансферной кампании красно-синих минувшим летом в условиях санкций.

«Мы летом многих рассматривали, были и более дорогие, денежные, так сказать, варианты, но что-то не срасталось. Конечно же, эти игроки нас усилили бы. Сейчас мы имеем что имеем, но даже с этим составом мы обязаны быть наверху турнирной таблицы», — приводит слова Дзагоева Metaratings.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 13 очков и на текущий момент находится шестой строчке. В 9-м туре РПЛ красно-синие встретятся с «Рубином». Матч состоится сегодня, 21 сентября. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

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