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Спортивный советник «Барселоны» рассказал о первой реакции Хави на Ямаля

Спортивный советник «Барселоны» рассказал о первой реакции Хави на Ямаля
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Спортивный советник «Барселоны» Йорди Круифф рассказал о первой реакции экс-тренера клуба — Хави — на игру Ламина Ямаля.

«Я помню, потому что первый раз, когда [Ламин Ямаль] пришёл на тренировку, через пять минут тренер — тогда был Хави — посмотрел на меня и сказал: «Этот ребёнок особенный»… Хави хотел дать ему дебютировать раньше, но правда в том, что у него не было контракта», — приводит слова Круиффа ESPN.

Напомним, в 2023 году «Барселона» продлила контракт с вингером до 2026 года. Первый матч в испанском клубе Ямаль провёл в возрасте 15 лет, оказавшись самым молодым новичком в истории Ла Лиги.

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