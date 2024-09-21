«Это была разовая акция». Дзагоев — об участии в матче легенд ЦСКА и «Зенита»

Бывший атакующий полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о минувшем матче легенд красно-синих и «Зенита», посвящённом памяти тренера санкт-петербургского и армейского клубов Павла Садырина.

«Игра получилась хорошей и с точки зрения содержания, и с точки зрения качества игры. Были хорошие позиционные атаки и контратаки. Не знаю, как с трибун, но на поле всё смотрелось динамично. Такие матчи иногда можно и проводить. Со своей стороны могу сказать, что удовольствие я получил, но в футбол я лишний раз уже стараюсь не играть, потому что сидит в голове возможность получить травму. После игры с Беларусью у меня пять дней ноги болели, поэтому здоровье уже не то.

Отказался бы я, если бы была организована лига для таких матчей? Да, в каких-то невынужденных матчах я принимать участие не буду. Это была разовая акция», — приводит слова Дзагоева Metaratings.

Напомним, команды играли на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. ЦСКА одержал победу со счётом 3:1. На 19-й минуте с пенальти счёт открыл полузащитник команды легенд ЦСКА Зоран Тошич. Через пять минут защитник Георгий Щенников увеличил преимущество армейцев. На 45-й минуте полузащитник Максим Астафьев отыграл один мяч легенд «Зенита». Победную точку в составе легенд ЦСКА поставил полузащитник Дзагоев, который отличился на 58-й минуте.

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