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Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Новости спорта 21 сентября: Зенит обыграл Факел, СКА победило Торпедо, стартовал сезон Единой лиги, Дзюба сделал две голевые

Волевые победы «Зенита» и СКА, голевые передачи Дзюбы, старт Единой лиги. Главное к вечеру
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«Зенит» обыграл «Факел» в РПЛ, СКА на выезде победил «Торпедо» в КХЛ, стартовал сезон Единой лиги ВТБ, российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA-500 в Сеуле. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 21 сентября.

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