Волевые победы «Зенита» и СКА, голевые передачи Дзюбы, старт Единой лиги. Главное к вечеру

«Зенит» обыграл «Факел» в РПЛ, СКА на выезде победил «Торпедо» в КХЛ, стартовал сезон Единой лиги ВТБ, российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA-500 в Сеуле. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 21 сентября.
Футбол
«Краснодар» разгромил «Акрон» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Дзюба оформил три голевые передачи в двух матчах за «Акрон» в РПЛ
«Зенит» одержал волевую победу в матче 9-го тура РПЛ с «Факелом»
Фёдор Чалов забил свой первый гол за ПАОК
«Ливерпуль» победил «Борнмут» в матче чемпионата Англии
Хоккей
«Сибирь» одержала пятую победу подряд, одолев дома «Спартак»
«Cалават Юлаев» отыгрался с 0:2 в матче с «Локомотивом», одержав итоговую победу
СКА одержал третью победу подряд, переиграв в гостях «Торпедо»
Теннис
Вероника Кудерметова проиграла Беатрис Хаддад-Майе в полуфинале турнира в Сеуле
Дарья Касаткина обыграла Диану Шнайдер в полуфинале турнира WTA-500 в Сеуле
Даниил Медведев уступил Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лэйвера — 2024
Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира в Чэнду
Баскетбол
ЦСКА крупно обыграл УНИКС в матче открытия Единой лиги
Авто
Баньяя выиграл спринт MotoGP ГП Эмилии-Романьи, лидер чемпионата Мартин — 2-й
Норрис завоевал поул на Гран-при Сингапура, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Волейбол
Московское «Динамо» обыграло «Динамо-Урал» в 4-м туре Суперлиги
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Казахстан обыграл Новую Зеландию со счётом 10:0 в матче чемпионата мира по футзалу
Украина уверенно обыграла Афганистан и вышла в плей-офф чемпионата мира по футзалу