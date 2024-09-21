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Волевые победы «Зенита» и СКА, голевые передачи Дзюбы, старт Единой лиги. Главное к вечеру

«Зенит» обыграл «Факел» в РПЛ, СКА на выезде победил «Торпедо» в КХЛ, стартовал сезон Единой лиги ВТБ, российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA-500 в Сеуле. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 21 сентября.

Футбол

«Краснодар» разгромил «Акрон» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Дзюба оформил три голевые передачи в двух матчах за «Акрон» в РПЛ

«Зенит» одержал волевую победу в матче 9-го тура РПЛ с «Факелом»

Фёдор Чалов забил свой первый гол за ПАОК

«Ливерпуль» победил «Борнмут» в матче чемпионата Англии

Хоккей

«Сибирь» одержала пятую победу подряд, одолев дома «Спартак»

«Cалават Юлаев» отыгрался с 0:2 в матче с «Локомотивом», одержав итоговую победу

СКА одержал третью победу подряд, переиграв в гостях «Торпедо»

Теннис

Вероника Кудерметова проиграла Беатрис Хаддад-Майе в полуфинале турнира в Сеуле

Дарья Касаткина обыграла Диану Шнайдер в полуфинале турнира WTA-500 в Сеуле

Даниил Медведев уступил Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лэйвера — 2024

Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира в Чэнду

Баскетбол

ЦСКА крупно обыграл УНИКС в матче открытия Единой лиги

Авто

Баньяя выиграл спринт MotoGP ГП Эмилии-Романьи, лидер чемпионата Мартин — 2-й

Норрис завоевал поул на Гран-при Сингапура, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Волейбол

Московское «Динамо» обыграло «Динамо-Урал» в 4-м туре Суперлиги

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Казахстан обыграл Новую Зеландию со счётом 10:0 в матче чемпионата мира по футзалу

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