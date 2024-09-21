Юрий Жирков: если Соболев выиграет чемпионство и Кубок, болельщики «Зенита» примут его

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в стан сине-бело-голубых.

«Переход Соболева в «Зенит» меня не удивил. Разговоры об этом ходили давно. Если Александр будет хорошо играть, забивать голы, а потом ещё завоюет чемпионство и Кубок, думаю, со временем болельщики забудут весь негатив и примут его», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего футболиста из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение Соболева с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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