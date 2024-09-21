«Акрон» — «Краснодар»: «быки» забили два гола за две минуты

В эти минуты в матче 9-го тура РПЛ «Акрон» принимает «Краснодар» на стадионе «Солидарность Арена». Встреча началась в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу южан.

На 27-й минуте южане усилиями Джона Кордобы открыли счёт в игре. Спустя две минуты полузащитник Эдуард Сперцян удвоил преимущество краснодарцев.

Напомним, «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за восемь матчей в текущем сезоне чемпионата страны. «Краснодар» после аналогичного количества игр заработал 18 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь встреч.