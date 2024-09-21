Флик высказался об ошибке тер Штегена в матче с «Монако»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об ошибке вратаря сине-гранатовых Марк-Андре тер Штегене в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (2:1), приведшей к удалению полузащитника каталонского клуба Эрика Гарсии на 10-й минуте встречи.

«Игра ногами — одна из сильных сторон тер Штегена. Таков стиль нашей команды. Мы хотим продолжать работать и сосредоточится на этом стиле, начинающемся с вратаря. Тер Штеген допустил ошибку, но мы все их совершаем и должны учиться на них. Это уже произошло, теперь необходимо смотреть вперёд», — приводит слова Флика Sport.es.

В матче с французским клубом немецкий вратарь сделал рискованную передачу на Гарсию, которая была перехвачена футболистом соперника рядом со штрафной площадью сине-гранатовых, в результате чего Гарсия допустил нарушение правил, за которым последовало его удаление с поля.

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