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Флик высказался об ошибке тер Штегена в матче с «Монако»

Флик высказался об ошибке тер Штегена в матче с «Монако»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об ошибке вратаря сине-гранатовых Марк-Андре тер Штегене в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (2:1), приведшей к удалению полузащитника каталонского клуба Эрика Гарсии на 10-й минуте встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

«Игра ногами — одна из сильных сторон тер Штегена. Таков стиль нашей команды. Мы хотим продолжать работать и сосредоточится на этом стиле, начинающемся с вратаря. Тер Штеген допустил ошибку, но мы все их совершаем и должны учиться на них. Это уже произошло, теперь необходимо смотреть вперёд», — приводит слова Флика Sport.es.

В матче с французским клубом немецкий вратарь сделал рискованную передачу на Гарсию, которая была перехвачена футболистом соперника рядом со штрафной площадью сине-гранатовых, в результате чего Гарсия допустил нарушение правил, за которым последовало его удаление с поля.

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