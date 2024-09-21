Александр Медведев — о трансферах «Зенита»: никакого вектора по странам у нас нет

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил летнее трансферное окно петербургского клуба.

— Какую оценку поставите «Зениту» за летнее трансферное окно?

— Оценку трансферной кампании будут давать результаты чемпионата и Кубка России.

— Летом вы сменили вектор: раньше привозили много бразильцев, сейчас сделали упор на россиян.

— Неправильная оценка. У нас вектор всегда один — подбор лучших игроков в соответствии с регламентом, позволяющим иметь определённое количество легионеров и российских игроков. Никакого вектора по странам у «Зенита» нет и не было, — приводит слова Медведева Sport24.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за восемь матчей.

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.