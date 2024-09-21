Червиченко: «Спартак» и «Гранада» вдохновлялись Моуринью, приглашая Абаскаля, но обожглись

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля из «Гранады».

«Я бы над другим подумал: как Абаскаль вообще попадает в более-менее приличные команды? В «Спартаке» же явно о чём-то думали: «Давайте бросим монетку, упадёт на ребро — пригласим рыжего». «Гранада», когда его брала, на что-то ведь рассчитывала. Может, мысли Абаскаля слишком передовые, и современные команды не очень их понимают. Он ведь и в футбол особо не играл. Все вдохновились историей с Моуринью — он тоже не играл, а тренер великолепный. Но тут и «Спартак», и «Гранада» обожглись.

Такие команды, как «Гранада», зависят от своего выступления, от места в таблице. А в России и так все клубы убыточные, у «Спартака» бюджет безразмерный. Но Абаскалю ещё и повезло показать хорошую игру в начале. «Гранада» разобралась быстрее, чем «Спартак». В Испании немного лучше разбираются в футболе, чем у нас», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.