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И. Федотов: гол «Краснодара» «Акрону» нельзя засчитывать, не понимаю, как не вмешался VAR

И. Федотов: гол «Краснодара» «Акрону» нельзя засчитывать, не понимаю, как не вмешался VAR
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался относительно гола нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Акрона» в матче 9-го тура чемпионата России, проходящем в эти минуты.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27'     0:2 Сперцян – 29'     1:2 Лончар – 54'     1:3 Сперцян – 59'     1:4 Кордоба – 76'     2:4 Хубулов – 86'     2:5 Кривцов – 89'    

«Гол «Краснодара» «Акрону» нельзя было засчитывать. Это очень простой момент, не понимаю, как тут не вмешался VAR. Футболист «Краснодара» находится на линии обзора вратаря перед ударом, и по картинке, даже без разлиновки, очевидно, что он находится за линией офсайда своей пятой точкой. Это положение вне игры, футболист «Краснодара» перекрывал обзор и этим влиял на эпизод.

Вопросов тут много: почему не вмешался Любимов? Почему ничего не сделал первый помощник Болховитин? Когда помощник не уверен, перекрывал игрок соперника обзор или нет, то он остаётся на месте. А Болховитин побежал к центру, хотя мог привлечь внимание Мешкова к эпизоду. Что касается самого Мешкова, то он тут последний, кому стоит предъявить претензии. Но для бригады момент это простой, и для меня загадка, почему не позвали смотреть повтор. Любимов должен был провести проверку и пригласить Мешкова: перекрывает игрок «Краснодара» обзор или нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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