Гунько: в Испании с Абаскалем разобрались гораздо быстрее

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля из «Гранады».

«В Испании, в родной языковой среде Абаскаля, наверное, разобрались гораздо быстрее, нежели в моём родном клубе. Но это не значит, что он плохой или хороший тренер. Бывают разные моменты в тренерской карьере, просто там не получилось — и проработал он гораздо меньше, чем в «Спартаке». Мы знаем точно, что к иностранным тренерам в России отношение более трепетное и более доверчивое, и это яркий пример того, что зарубежному специалисту дают гораздо больше времени, а российским — меньше. То же самое произошло и в Испании. Там разобрались, что дальше, наверное, у него не получится выправить ситуацию», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Ранее официальный сайт выступающего в испанской Сегунде клуба «Гранада» сообщил о расторжении контракта с главным тренером — 35-летним Гильермо Абаскалем. Предыдущим клубом испанца был московский «Спартак», где он работал с июня 2022 года по апрель 2024 года.