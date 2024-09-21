Николас Джексон отпраздновал гол, повторив популярный танец Майкла Джексона
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Нападающий «Челси» Николас Джексон отпраздновал гол, забитый в ворота «Вест Хэм Юнайтед» в матче 5-го тура чемпионата Англии, повторив известное танцевальное движение американского певца Майкла Джексона.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
2-й тайм
0 : 3
Челси
Лондон
0:1 Джексон – 4' 0:2 Джексон – 18' 0:3 Палмер – 47'
Джексон открыл счёт во встрече на четвёртой минуте. На 18-й минуте нападающий оформил дубль.
В нынешнем сезоне принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
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