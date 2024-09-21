Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николас Джексон отпраздновал гол, повторив популярный танец Майкла Джексона

Николас Джексон отпраздновал гол, повторив популярный танец Майкла Джексона
Комментарии

Нападающий «Челси» Николас Джексон отпраздновал гол, забитый в ворота «Вест Хэм Юнайтед» в матче 5-го тура чемпионата Англии, повторив известное танцевальное движение американского певца Майкла Джексона.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
2-й тайм
0 : 3
Челси
Лондон
0:1 Джексон – 4'     0:2 Джексон – 18'     0:3 Палмер – 47'    

Джексон открыл счёт во встрече на четвёртой минуте. На 18-й минуте нападающий оформил дубль.

В нынешнем сезоне принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Мареска рассказал о трансферных целях «Челси» на будущий сезон

Фанаты «Челси» устроили потасовку из-за футболки Джексона:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android