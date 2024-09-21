Николас Джексон отпраздновал гол, повторив популярный танец Майкла Джексона

Нападающий «Челси» Николас Джексон отпраздновал гол, забитый в ворота «Вест Хэм Юнайтед» в матче 5-го тура чемпионата Англии, повторив известное танцевальное движение американского певца Майкла Джексона.

Джексон открыл счёт во встрече на четвёртой минуте. На 18-й минуте нападающий оформил дубль.

В нынешнем сезоне принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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