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Акрон — Краснодар, результат матча РПЛ 21 сентября, счет 2:5, 9-й тур РПЛ

«Краснодар» разгромил «Акрон» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
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Завершился матч 9-го тура РПЛ, в котором «Акрон» принимал «Краснодар» на стадионе «Солидарность Арена». Встреча началась в 14:00 мск. Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27'     0:2 Сперцян – 29'     1:2 Лончар – 54'     1:3 Сперцян – 59'     1:4 Кордоба – 76'     2:4 Хубулов – 86'     2:5 Кривцов – 89'    

В составе гостей по дублю в свой актив записали Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, также отличился Никита Кривцов. Хозяева ответили точными ударами Стефана Лончара и Владимира Хубулова. Обоим игрокам «Акрона» ассистировал Артём Дзюба.

«Акрон» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за девять матчей в текущем сезоне чемпионата страны. «Краснодар» после аналогичного количества игр заработал 21 очко и теперь располагается на первой строчке.

Календарь РПЛ
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