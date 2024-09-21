Гендиректор «Химок» Оленев высказался о слухах о выводе Глушакова из состава команды

Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев высказался о слухах о выводе полузащитника Дениса Глушакова из состава команды.

«Конфликта никакого нет, как и нет никаких проблем. Есть тренерское решение. Тренерский штаб определяет, кто в составе. Не могу вмешиваться в данный процесс. Принято такое решение — необходимо ему следовать. На каждую игру состав определяет тренерский штаб. Мы не можем влиять на это решение. Денис в основном составе. Нет никаких конфликтов, о которых пишут СМИ, а вернее, говорят какие-то каналы. Всё — слухи. Со стороны тренерского штаба есть решение на сегодняшний день», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Глушаков был выведен из состава химчан.