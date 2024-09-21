Туфан Садыгов: с Глушаковым у меня хорошие отношения, не могу обсуждать его поведение

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о слухах о выводе полузащитника Дениса Глушакова из состава команды.

— Информацией о возможном отстранении Глушакова владеет только главный тренер. Есть футболисты, которые готовы к игре, а есть те, кто не готов. Это определяет только тренерский штаб. Я не смогу ответить на этот вопрос, потому что не владею информацией. Не могут же 25 футболистов играть одновременно.

— Пишут про вопросы к его поведению.

— Не могу сказать. С Глушаковым у меня очень хорошие отношения, мы знакомы лично, поэтому обсуждать его поведение, которое я не видел, не могу, — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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