«Акрон» — «Краснодар»: Лончар отыграл один мяч хозяев после голевой передачи Дзюбы

В эти минуты в матче 9-го тура РПЛ «Акрон» принимает «Краснодар» на стадионе «Солидарность Арена». Встреча началась в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу южан.

На 54-й минуте хозяева усилиями Стефана Лончара отыграли один гол. Ему ассистировал нападающий Артём Дзюба, у которого уже две голевые передачи за «Акрон».

Напомним, «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за восемь матчей в текущем сезоне чемпионата страны. «Краснодар» после аналогичного количества игр заработал 18 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь встреч.