«Акрон» — «Краснодар»: Лончар отыграл один мяч хозяев после голевой передачи Дзюбы
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В эти минуты в матче 9-го тура РПЛ «Акрон» принимает «Краснодар» на стадионе «Солидарность Арена». Встреча началась в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу южан.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27' 0:2 Сперцян – 29' 1:2 Лончар – 54' 1:3 Сперцян – 59' 1:4 Кордоба – 76' 2:4 Хубулов – 86' 2:5 Кривцов – 89'
На 54-й минуте хозяева усилиями Стефана Лончара отыграли один гол. Ему ассистировал нападающий Артём Дзюба, у которого уже две голевые передачи за «Акрон».
Напомним, «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за восемь матчей в текущем сезоне чемпионата страны. «Краснодар» после аналогичного количества игр заработал 18 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь встреч.
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