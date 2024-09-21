Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Факелом»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев выйдет в основном составе сине-бело-голубых на матч 9-го тура чемпионата России с «Факелом», который состоится сегодня, 21 сентября.

Матч «Зенит» — «Факел» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.

В первом круге минувшего сезона РПЛ сине-бело-голубые обыграли воронежский клуб со счётом 2:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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