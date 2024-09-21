Александр Гришин поделился ожиданиями от матча «Рубин» — ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча «Рубина» с ЦСКА.

«ЦСКА с «Рубином» будет сложнее, чем в играх с другими командами, потому что это выездной матч. Однако на данный момент ЦСКА по составу и игре объективно сильнее «Рубина». Не хотелось бы сглазить, но армейцы должны одержать победу. ЦСКА находится сейчас в такой ситуации, что команде в этом матче не нужен крупный счёт, а нужны три очка — красно-синие в погоне за медалями», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.