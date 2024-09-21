Флик призвал УЕФА и ФИФА сократить количество матчей

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался на тему перегруженного календаря футболистов.

«УЕФА и ФИФА должны больше заботиться об игроках. К тому же не всем нравится высокая результативность [в матчах]. Необходимо сократить количество игр», — приводит слова Флика Sport.es.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Родри допустил возможность забастовки футболистов по причине перегруженного календаря.

В воскресенье, 22 сентября, подопечные Флика встретятся с «Вильярреалом» в матче 6-го тура испанской Примеры. Игра пройдёт на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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