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«Пока непонятно немного». Семак поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов

«Пока непонятно немного». Семак поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новом формате Лиги чемпионов, действующем с нынешнего сезона.

«Пока непонятно немного, но привыкаем к турниру. Нужно хотя бы один цикл провести, чтобы увидеть, насколько текущий формат является интересным. Да, больше клубов и больше матчей, но не могу сказать, будет ли это увлекательно для зрителей», — приводит слова Семака Metaratings.

С нынешнего сезона вместо группового этапа появился общий (или лиговый) этап. Все клубы представлены в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми. По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала соревнования, клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в указанную стадию турнира.

Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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