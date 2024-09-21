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«Акрон» — «Краснодар»: Кордоба оформил дубль и довёл дело до разгрома

«Акрон» — «Краснодар»: Кордоба оформил дубль и довёл дело до разгрома
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В эти минуты в матче 9-го тура РПЛ «Акрон» принимает «Краснодар» на стадионе «Солидарность Арена». Встреча началась в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент выхода новости счёт 4:1 в пользу южан.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27'     0:2 Сперцян – 29'     1:2 Лончар – 54'     1:3 Сперцян – 59'     1:4 Кордоба – 76'     2:4 Хубулов – 86'     2:5 Кривцов – 89'    

На 76-й минуте форвард гостей Джон Кордоба оформил дубль и довёл дело до разгрома.

Напомним, «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за восемь матчей в текущем сезоне чемпионата страны. «Краснодар» после аналогичного количества игр заработал 18 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь встреч.

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