Невилл рассказал, что грозит «Арсеналу», если он не выиграет АПЛ или ЛЧ с этим составом

Английский футболист Гари Невилл высказал мнение по поводу «Арсенала» и о дальнейших последствиях, которые грозят клубу, если они не выиграют чемпионат в этом сезоне.

«Если эта великолепная команда «Арсенала» не выиграет Премьер-лигу или Лигу чемпионов, то они могут забыть о том, чтобы войти в историю.

Это жестоко, но такова реальность спорта высших достижений. Никто не будет с теплотой вспоминать о великолепии Вильяма Салиба и Габриэла Магальянса в обороне, блеске Мартина Эдегора и Деклана Райса, выдающихся сейвах Давида Райи, вскрывающем оборону Букайо Саке.

Не будет документального фильма от Netflix. Их никогда не будут чествовать, не станут восхищаться ими. Их будут считать теми, кто едва не добился успеха», — проводит слова Невилла Daily Mail.

Напомним, после 4-го тура команда находится на втором месте в турнирной таблице, на первом – «Манчестер Сити», на третьем – «Ньюкасл». Действующее соглашение Артета рассчитано до конца сезона-2024/2025. 22 сентября «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити» в 18:30 мск.