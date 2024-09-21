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Шикунов — о Глушакове: зачем ты пачкаешь свою карьеру, чтобы заработать ещё деньги?

Шикунов — о Глушакове: зачем ты пачкаешь свою карьеру, чтобы заработать ещё деньги?
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов считает, что полузащитнику «Химок» Денису Глушакову пора заканчивать с карьерой футболиста.

«Глушакову уже пора заканчивать с карьерой футболиста и начать другую футбольную деятельность. Есть предел всему, ведь у него не особо получилось в Армении, «Ростове» и других командах. Было время, когда он был нужен и хорош в «Спартаке» и «Локомотиве». Тебя таким и запомнят. Зачем ты пачкаешь свою карьеру такими командами, чтобы заработать ещё деньги? Иди и занимайся любым футбольным бизнесом или открывай детскую футбольную школу», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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