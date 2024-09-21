«Ювентус» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 19:00

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Довери. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала восемь очков за четыре матча. «Наполи» заработал девять очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Торино», у которого 11 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона чемпионата Италии туринский клуб обыграл неаполитанский со счётом 1:0. Во втором круге «Наполи» победил «Ювентус» со счётом 2:1.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: