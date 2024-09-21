Палмер — второй игрок АПЛ по числу результативных действий в выездных матчах в 2024 году

22-летний атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер является вторым игроком чемпионата Англии по количеству результативных действий в гостевых матчах турнира в 2024 году (11) после 33-летнего хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне — 12.
В 12 гостевых встречах английский футболист отметился тремя голами и восемью результативными передачами. Третий из этих голов был забит в игре 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед», проходящей в эти минуты.
Действующее трудовое соглашение Палмера с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.
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