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Дзюба оформил три голевые передачи в двух матчах за «Акрон» в РПЛ

Дзюба оформил три голевые передачи в двух матчах за «Акрон» в РПЛ
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Нападающий Артём Дзюба оформил три голевые передачи в составе тольяттинского «Акрона» в рамках РПЛ. Для этого форварду понадобилось две игры.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27'     0:2 Сперцян – 29'     1:2 Лончар – 54'     1:3 Сперцян – 59'     1:4 Кордоба – 76'     2:4 Хубулов – 86'     2:5 Кривцов – 89'    

21 сентября завершился матч 9-го тура РПЛ, в котором «Акрон» принимал «Краснодар» на стадионе «Солидарность Арена». Встреча началась в 14:00 мск. Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей. Дзюба вышел в стартовом составе тольяттинского коллектива и поучаствовал в обоих голах команды, записав в свой актив два ассиста.

За свою карьеру российский нападающий принял участие в 424 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 160 голами. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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