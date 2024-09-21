Дзюба оформил три голевые передачи в двух матчах за «Акрон» в РПЛ

Нападающий Артём Дзюба оформил три голевые передачи в составе тольяттинского «Акрона» в рамках РПЛ. Для этого форварду понадобилось две игры.

21 сентября завершился матч 9-го тура РПЛ, в котором «Акрон» принимал «Краснодар» на стадионе «Солидарность Арена». Встреча началась в 14:00 мск. Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей. Дзюба вышел в стартовом составе тольяттинского коллектива и поучаствовал в обоих голах команды, записав в свой актив два ассиста.

За свою карьеру российский нападающий принял участие в 424 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 160 голами. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.