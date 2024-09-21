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«Челси» разгромил «Вест Хэм» и вышел на второе место в таблице АПЛ

«Челси» разгромил «Вест Хэм» и вышел на второе место в таблице АПЛ
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Закончился матч 5-го тура чемпионата Англии, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Лондон» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра выступил Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу «Челси».

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон
0:1 Джексон – 4'     0:2 Джексон – 18'     0:3 Палмер – 47'    

Главным героем встречи стал форвард гостей Николас Джексон, который оформил дубль и сделал голевую передачу. Также у «Челси» отличился полузащитник Коул Палмер.

Таким образом, футболистам «Челси» удалось набрать 10 очков за пять матчей АПЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм Юнайтед» с четырьмя очками идёт 14-м.

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