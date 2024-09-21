«Челси» разгромил «Вест Хэм» и вышел на второе место в таблице АПЛ

Закончился матч 5-го тура чемпионата Англии, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Лондон» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра выступил Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу «Челси».

Главным героем встречи стал форвард гостей Николас Джексон, который оформил дубль и сделал голевую передачу. Также у «Челси» отличился полузащитник Коул Палмер.

Таким образом, футболистам «Челси» удалось набрать 10 очков за пять матчей АПЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм Юнайтед» с четырьмя очками идёт 14-м.