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Тарханов: Глушакову лучше закончить карьеру после отстранения в «Химках»

Тарханов: Глушакову лучше закончить карьеру после отстранения в «Химках»
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Известный отечественный тренер Александр Тарханов отреагировал на информацию об отстранении полузащитника «Химок» Дениса Глушакова от основной команды.

«В «Химках» много футболистов, но Глушаков — качественный игрок, поэтому не знаю, почему его отстранили от основы, ведь его можно использовать. Теперь Денису лучше закончить с футбольной карьерой — ему уже 37 лет. У Глушакова было желание играть, и он шёл в «Химки», чтобы помогать команде, но участвовал только в Кубке России. С Юсуповым похожая ситуация из-за большого количества футболистов, поэтому клуб избавляется от возрастных игроков», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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