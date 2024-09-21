Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Дэвид Кут. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кристал Пэлас» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала два очка за четыре матча. «Манчестер Юнайтед» заработал шесть очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого 12 очков за четыре игры.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» активизировал интерес к хавбеку «Аталанты» Эдерсону — TNT Sports

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android