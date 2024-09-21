«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Дэвид Кут. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Кристал Пэлас» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала два очка за четыре матча. «Манчестер Юнайтед» заработал шесть очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого 12 очков за четыре игры.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: