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В «ПСЖ» сделали заявление касательно обжалования решения о выплате Мбаппе

В «ПСЖ» сделали заявление касательно обжалования решения о выплате Мбаппе
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В руководстве «ПСЖ» заявили, что будут отстаивать свою позицию в суде и не намереваются выплачивать долг нападающему «Реала» Килиану Мбаппе.

«Позиция «ПСЖ» выходит за рамки того, что обосновано законом. Это также вопрос добросовестности, честности, ценностей и уважения к парижскому клубу и его болельщикам, которые важнее любого игрока», — приводит слова руководства «ПСЖ» AS со ссылкой на EFE.

Французский футболист подал в суд на «ПСЖ», потому что клуб не выплатил ему € 55 млн за последние три месяца перед переходом в «Реал». Руководство «ПСЖ» утверждает, что между футболистом и Нассером Аль-Хелаифе была устная договорённость касаемо выплат, однако этот факт ничего не доказывает.

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